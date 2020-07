Genova, il maggior ostacolo per le famiglie arcobaleno è lo stigma imbarazzante (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Mentre il consigliere leghista gioiva, noi a casa stavamo piangendo”. È il commento di una delle due mamme che proprio in questi giorni hanno ricevuto una sentenza inaspettata a Genova: il sindaco Marco Bucci, infatti, aveva presentato un ricorso contro la sentenza del Tribunale che nel 2018 aveva riconosciuto entrambe le donne come mamme di Anna (nome inventato). La Corte di Appello ha accolto il ricorso e ora una delle due non è più ufficialmente genitore legale della piccola di due anni e mezzo. Federico Bertorello, consigliere genovese in casa Lega, si è detto “molto soddisfatto” per l’esito della faccenda. Soddisfatto perché ora per poter prendere la bambina all’asilo, o in piscina, la sua mamma avrà bisogno di una delega. Soddisfatto perché quella madre non potrà accedere ... Leggi su ilfattoquotidiano

Previsioni meteo Genova, mercoledì, 8 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...

I valori massimi giovedì e venerdì potranno toccare punte di 36-37°C in Emilia (Reggio Emilia, Bologna e Ferrara), in Lombardia (Mantova), sul Veneto (Verona, Rovigo), in Toscana (Firenze), in Puglia ...

