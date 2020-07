"Genova e non solo. I grillini sono gli estremisti della paralisi". Parla Rixi (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Io la definisco pagliacciata, la dimostrazione che siamo di fronte a un governo anarchico, a degli estremisti della paralisi che stanno conducendo l’Italia in un pantano. È la palude la loro meta”. E se fosse per Edoardo Rixi, il leghista che si è conquistato l’autorevolezza attraverso la sobrietà, Leggi su ilfoglio

GiovanniToti : Se davvero le gallerie erano tutte ammalorate, perché non si è fatto nulla in inverno e nei mesi del lockdown? Sare… - matteosalvinimi : Da Conte le solite chiacchiere, come sulla cassa integrazione e i soldi promessi dalle banche. Se non si azzerano b… - GiovanniToti : A #Genova quasi 2 anni fa è crollato #PonteMorandi e da allora nulla è cambiato. E ci svegliamo a maggio 2020 decid… - allegra134 : RT @enrico_zanetti: Cari 5 Stelle di Governo che vi stracciate le vesti con roboanti dichiarazioni, se la revoca della concessione ad Autos… - Matteo10971166 : RT @marcopink73: La pantomima del M5merde!! Sulla concessione ai Benetton per il Ponte di Genova non arretreremo di un millimetro...Salvo b… -

Ultime Notizie dalla rete : Genova non Autostrade e Ponte di Genova, Salvini: «5 Stelle bugiardi». Toti sconcertato Corriere della Sera "Il M5s vuole prendere per fessi tutti i genovesi", ci dice la ex grillina Salvatore

stando così le cose", Alice Salvatore si dichiara "scioccata dall'indignazione ipocrita che sulla questione del Ponte di Genova stanno dimostrando gli esponenti del M5s". Che poi, in effetti, sono i ...

Atlantia: Coltorti (M5S), gestione Ponte Genova ad Aspi? Decidere su concessione

Incomprensibile notizia affidamento ad Autostrade per Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - La notizia della gestione del nuovo Ponte di Genova "affidata ad Aspi ... i Benetton non ...

stando così le cose", Alice Salvatore si dichiara "scioccata dall'indignazione ipocrita che sulla questione del Ponte di Genova stanno dimostrando gli esponenti del M5s". Che poi, in effetti, sono i ...Incomprensibile notizia affidamento ad Autostrade per Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 lug - La notizia della gestione del nuovo Ponte di Genova "affidata ad Aspi ... i Benetton non ...