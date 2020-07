Genoa, Nicola: “Ho visto la miglior prestazione in campionato della mia squadra” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L'allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha commentato la partita affrontata dalla sua squadra contro il Napoli terminata 1-2 per i partenopei, concentrandosi principalmente sugli episodi chiave dell'incontro.LE PAROLE DEL MISTER caption id="attachment 543899" align="alignnone" width="600" Getty Images/captionLe parole del tecnico a Sky Sport: "Nel secondo tempo siamo riusciti ad essere aggressivi. E' chiaro che dopo 5 partite gli allenamenti non sono tantissimi, proviamo a giocare come vogliamo. Non conta essere un punto avanti o indietro. E' stata la miglior prestazione del Genoa. Il Napoli ha giocatori di qualità ed è in ottima forma, se avessimo pareggiato non ci sarebbe stato nulla da dire. Scrolliamo di dosso eventuali timori.TESTA AL FUTURO - "Pensiamo ... Leggi su itasportpress

Sport_Mediaset : #GenoaNapoli 1-2: #Gattuso non si ferma, Nicola vede i fantasmi. Goldaniga risponde a #Mertens, ma #Lozano regala i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONF - Genoa, Nicola: 'Ci girano le scatole per come abbiamo preso gol, peccato per il palo di Cassata, il Napoli… - TuttoMercatoWeb : Nicola: 'Stasera il miglior Genoa. Avessimo pareggiato non ci sarebbe stato nulla da ridire' - tuttonapoli : Genoa, Nicola a Sky: 'Finalmente una prova positiva, siamo stati aggressivi! Sulla classifica...' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PRESS CONF - Genoa, Nicola: 'Ci girano le scatole per come abbiamo preso gol, peccato per il palo di Cassata, il Napoli… -