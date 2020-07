Genoa-Napoli 1-2, Mertens: “Callejon? Fa male pensare possa andare via” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Stiamo facendo meglio, penso che si veda in campo. Il ritorno di tutti i giocatori è importante. Callejon? Ho giocato 7 anni con lui, può essere che vada via, questo mi fa male. Tiene molto alla maglia e alla squadra, sarebbe potuto andare in vacanza o al mare. E’ un esempio straordinario”. Queste le dichiarazioni di Dries Mertens ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Genoa nella trentunesima giornata di Serie A. Leggi su sportface

