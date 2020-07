Genoa-Napoli 1-2, le pagelle di CalcioWeb: finalmente Lozano, meglio tardi che mai! [FOTOGALLERY] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Genoa-Napoli, le pagelle di CalcioWeb – Il Napoli vince ancora, il Genoa sempre più nei guai. Al Ferraris i partenopei riscoprono Lozano, che forse per la prima volta dal suo arrivo dimostra sprazzi del suo reale valore, al di là del gol tuttavia decisivo ai fini del risultato. La partita la fanno gli azzurri, con l’undici di Nicola in difficoltà e molto confusionario in fase offensiva. Gli ospiti segnano quasi subito, con Elmas, ma l’azione che porta al gol è viziata da un tocco di braccio di Manolas, e la rete viene quindi annullata al Var. Per tutto il primo tempo, tuttavia, il Napoli ci prova, trovando un impeccabile Perin. Che però non può nulla a ridosso dell’intervallo con ... Leggi su calcioweb.eu

