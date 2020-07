Gattuso su Milik: "Difficile trovare di meglio, ma se pensa che il ciclo sia finito..." (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arek Milik resta uno degli azzurri che continua ad attirare su di se le indiscrezioni di mercato. Anche Rino Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto proprio sul momento dell'attaccante polacco: "Difficile trovare di meglio per noi. Leggi su tuttonapoli

spondazzurra : #Gattuso su #Osimhen : 'Quando arriverà, vi spiegherò le differenze con #Milik .' - sportli26181512 : Gattuso dopo Genoa-Napoli: 'Milik? Difficile trovarne uno più forte': L’allenatore del Napoli ha analizzato il succ… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ???? #Napoli, #Gattuso allo scoperto: “Quando arriverà #Osimhen vi spiegherò la differenza con #Milik” Sul polacco: 'Bisogn… - solonapoli24 : #Gattuso su Osimhen: Non so se verrà a Napoli, di sicuro ad oggi è un giocatore del Lille. Di sicuro non è un rimed… - titty_napoli : RT @tuttonapoli: Gattuso su Milik: 'Difficile trovare di meglio, ma se pensa che il ciclo sia finito...' -