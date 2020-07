Gaffe della Lega che attacca Cathy La Torre per la maglietta anti-Polizia: era contro Salvini (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arriva un nuovo capitolo nella “battaglia” virtuale a distanza tra la Lega e Cathy La Torre. L’avvocato ha da sempre assunto posizioni forti contro il Carroccio, come avrete notato alcuni mesi fa a proposito di una presunta campagna pubblicitaria del partito di Salvini in Emilia Romagna tramite SMS. Si tratta di un personaggio che sui social è cresciuto parecchio nel 2020, al punto che tra ieri ed oggi è finito nuovamente al centro di una pesante discussione politica. Il motivo? La Torre ha deciso di candidarsi alle Primarie di Bologna. L’attacco della Lega a Cathy La Torre e la versione completa della maglietta sulla Polizia La ... Leggi su bufale

