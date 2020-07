Funerale del fratello: Ratzinger, grazie per ciò che hai sofferto (Di mercoledì 8 luglio 2020) "Dio ti benedica, caro Georg, per tutto quello che hai fatto, per tutto quello che hai sofferto e per tutto quello che mi hai regalato": questo il messaggio di Benedetto XVI, 93 anni, al Funerale del fratello, monsignor Georg Ratzinger, morto a 96 anni la scorsa settimana. Il messaggio, riporta la diocesi di Regensburg (Ratisbona), è stato letto dal segretario particolare di Benedetto XVI, monsignor Georg Gaenswein, "in lacrime". Il segretario particolare di Joseph Ratzinger, 93 anni, monsignor Georg Gaewnswein, ha letto il messaggio inviato da Benedetto XVI ai funerali del fratello, mons. Gerog Ratzinger, morto a 96 anni la scorsa settimana, sotto forma di lettera al vescovo di Regensburg (Ratisbona), mons. Rudolf Voderholzer. "Caro vescovo Rudolf! Sono con te in quest'ora in cui svolgi l'ultimo servizio fraterno di mio fratello, accompagnandolo sull'ultimo sentiero terreno. Mi ... Leggi su ilfogliettone

FabioBerry93 : Per il vescovo di #Ratisbona la partecipazione al funerale di George #Ratzinger è stata limitata a causa della pand… - DucaGuarnieri : @Defcon1979 io ero ad un funerale e la prof di inglese ha riferito di avermi visto far lipe in piazza Goldoni. Se m… - AnaFloraCastro1 : @matteosalvinimi e @luigidimaio vi ricordate gli applausi al funerale delle vittime del crollo? Riuscite a dormire… - FabioFerrauti : RT @zia_mare: Sto rileggendo L’étranger: al processo, per l’accusa le prove della perversità di Mersault sono: al funerale della madre non… - zia_mare : Sto rileggendo L’étranger: al processo, per l’accusa le prove della perversità di Mersault sono: al funerale della… -