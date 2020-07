Francia, neo-ministro dell’Interno Gérald Darmanin sotto indagine per stupro (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il presidente francese Macron presenta la nuova squadra di Governo e si scatenano le prime polemiche: il ministro dell’Interno Gérald Darmanin è stato denunciato per stupro da una donna nel 2018. Il 9 giugno scorso la Corte d’appello di Parigi ha ordinato la ripresa delle indagini. In Francia è stata formata la nuova squadra di … L'articolo Francia, neo-ministro dell’Interno Gérald Darmanin sotto indagine per stupro proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

