Francesco Facchinetti incontenibile su Instagram: “Sto davvero vivendo un sogno…” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Francesco Facchinetti, e sua moglie Wilma Helena Faissol, si stanno godendo le loro vacanze, in famiglia, nella bellissima Sardegna. L’ex cantante e fglio del leader dei Pooh Roby Facchinetti e la modella brasiliana hanno raggiunto l’isola la scorsa settimana. Facchinetti, dopo l’avventura come conduttore di The Ultimate Beastmasters, in onda su Netflix al fianco di Bianca Balti ha deciso di godersi delle meritate vacanze. Facchinetti in le foto della sua famiglia Oltre a Francesco e Wilma, in Sardegna sono sbarcati anche i figli nati dalla loro relazione, Leone di 5 anni, Lavinia di 4, ma c’è anche Mia di 8 anni, nata dalla relazione precedente di Facchinetti con la conduttrice Alessia Marcuzzi. I due sono rimasti in ottimi rapporti ed ... Leggi su kontrokultura

BoscaNba : Ho scoperto Ultimate Beastmasters Italia. Non credevo di poter rimanere attaccato così tanto ad un qualcosa con Fra… - gossipn60139485 : Francesco Facchinetti con Wilma in Sardegna: foto ? - gossiparaaah : Francesco Facchinetti con Wilma in Sardegna: foto ? - gossipnewsgoss1 : Francesco Facchinetti con Wilma in Sardegna: foto ? - GIOURSO : RT @CasAntonio88: @GiusCandela Francesco Facchinetti! Forse ho azzeccato tutti e 3! ?? -