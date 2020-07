Francesco Facchinetti, incidente con il padre Roby: il racconto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roby Facchinetti compie gli anni e non mancano gli auguri del figlio Francesco: le parole commoventi del figlio ricordano un triste episodio del passato. Francesco Facchinetti festeggia da lontano il compleanno di papà Roby. Il figlio ha voluto condividere sui social una lunga dedica per fare gli auguri all’ex tastierista dei Pooh. Per Roby Facchinetti … L'articolo Francesco Facchinetti, incidente con il padre Roby: il racconto proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

kirikir39419514 : @antartid3 @Noninfluente Conosco sergio sylvestre, a Roma vedevo sempre la Prati, Martina stella, francesco Facchin… - justcallme_sug : Sto pensando a Francesco Facchinetti al Polo nord che vuole accendere il falò dentro la tenda dove dorme con Roby #techetechete - davided81 : Più sento le canzoni dei Pooh più mi chiedo come sia possibile che Francesco Facchinetti sia cresciuto con il pessi… - BoscaNba : Ho scoperto Ultimate Beastmasters Italia. Non credevo di poter rimanere attaccato così tanto ad un qualcosa con Fra… - gossipn60139485 : Francesco Facchinetti con Wilma in Sardegna: foto ? -