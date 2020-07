“Forza Italia Viva”: in Campania prove tecniche del “Renzusconi” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl 18 gennaio 2014, nelle stanze della sede romana del Partito Democratico, veniva siglato quel patto politico che sarebbe passato alla storia come “Patto del Nazareno”. A stringersi la mano e suggellare l’accordo, l’allora segretario del Partito Democratico (di lì a breve futuro Presidente del Consiglio) Matteo Renzi e i leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Tra i punti del patto una serie di riforme fra cui quella del titolo V della parte II della Costituzione, la trasformazione del Senato in “Camera delle autonomie” e l’approvazione di una nuova legge elettorale. Erano i giorni nei quali Matteo Renzi “teneva in pugno” il Paese e Forza Italia esercitava ancora la propria egemonia “politico – culturale” nell’area del centro – destra. Da quel giorno sono passati sei ... Leggi su anteprima24

Mov5Stelle : Altri guai giudiziari (ormai #ognimattina) per il centrodestra: il sindaco Mario Occhiuto (Forza Italia) è stato ri… - berlusconi : Le piccole e medie imprese sono l’ossatura del sistema economico europeo. Per questo con Tajani e i colleghi parlam… - berlusconi : Ho scritto una lettera a @ilfoglio_it per spiegare che la nostra prospettiva è vincere le elezioni, riportare al go… - Alessandra__bb : RT @MTestuggini: Il #GovernodellaVergogna conferma le concessioni ai #Benetton Ok @Mov5Stelle, ora vi manca solo il Mes e avete fatto l'en… - JWS_Italia : Forza ragazze! C'è uno Scudetto da difendere. #FinoAllaFine #ForzaJuve #JuventusWomen -

Ultime Notizie dalla rete : “Forza Italia Meloni: «La coalizione è unita. Hanno provato a comprarci con la mangiatoia del decreto Rilancio» Corriere della Sera