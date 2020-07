Fortnite Stagione 3: Raccogli anelli fluttuanti a Lago Languido (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quest’oggi vogliamo condividere con voi l’ultima Guida per le Sfide della Settimana 3 per la Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Si tratta di una Sfida inedita, in quanto dopo il recente aggiornamento sono stati introdotti in alcuni punti della mappa, degli anelli luminosi. Guida alla Sfida Raccogli anelli fluttuanti a Lago Languido Come da titolo, la Sfida richiede di Raccogliere degli anelli luminosi a Lago Languido. Gli anelli sono facilmente visibili in quanto sono di grandi dimensioni e luminosi, simili alle monete XP. Quindi atterrate a Lago Languido e andategli contro come per Raccoglierli, come fareste appunto con le Monete XP. Nel video da noi realizzato vi mostriamo la posizione degli anelli a Lago Languido. Potete completare la Sfida in qualsiasi modalità, il conteggio degli anelli avviene man mano che li Raccogliete, non siete obbligati a ... Leggi su gamerbrain

