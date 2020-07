Formula 1, ufficiale il ritorno di Alonso alla Renault: “questa è la mia famiglia, sono qui per tornare sul podio” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fernando Alonso torna ufficialmente alla Renault, scuderia con cui ha vinto i suoi due titoli mondiali nel 2005 e nel 2006 sotto la guida di Flavio Briatore. La notizia era nell’aria, ma adesso è arrivato anche il comunicato della scuderia di Enstone, che riaccoglie così il driver di Oviedo, che andrà a sostituire nel 2021 il partente Daniel Ricciardo. Clive Mason/Getty ImagesFelicità e soddisfazione, questo traspare dalle prime parole di Alonso come nuovo pilota Renault: “questa è la mia famiglia, i miei ricordi più preziosi sono qui, con i miei due titoli, ma guardo avanti. E’ con grande orgoglio ed emozione che torno nel team che mi ha dato la possibilità all’inizio della mia carriera e che me ne dà un’altra adesso per tornare ad alti livelli. I miei principi e le mie ambizioni sono in ... Leggi su sportfair

