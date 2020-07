Formula 1 – Mercedes, Toto Wolff ammette: “siamo stati fortunati a finire la gara in Austria. Vi spiego perchè” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “La verità è che siamo stati fortunati a portare a termine il GP, domenica“, si è espresso così Toto Wolff in merito alla doppietta Mercedes in Austria con Bottas vincitore del Gp ed Hamilton secondo, poi retrocesso 4° a causa di una penalità. Il team principal della Mercedes, attraverso un comunicato ufficiale, ha spiegato che il lavoro sull’affidabilità della monoposto sarà fondamentale già dalla prossima gara: “sulla carta il risultato è lusinghiero ma siamo stati fortunati. L’affidabilità ci ha creato parecchia preoccupazione ed è la nostra assoluta priorità al momento. Dobbiamo migliorare ... Leggi su sportfair

