FORMAZIONI UFFICIALI - Out Di Lorenzo, dentro Hysaj. Tornano titolari Elmas e Politano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono state diramate le FORMAZIONI UFFICIALI di Genoa-Napoli, match valido per il 31esimo turno di Serie A. Gattuso si affida a Hysaj sulla corsia di destra, out Di Lorenzo uscito malconcio dalla gara contro la Roma. Leggi su tuttonapoli

