Formazioni ufficiali Fiorentina-Cagliari, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari, sfida in programma per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Tutto pronto al Franchi per questo scontro che mette di fronte i viola che vogliono vincere per fare un passo avanti deciso verso la salvezza e gli ospiti che invece puntano a un successo per coltivare le ultime flebili speranze di settimo posto. Si parte alle ore 19.30 di mercoledì 8 luglio, queste le scelte ufficiali di Iachini e Zenga. Fiorentina: Dragowski, Venuti, Milenkovic, Ceccherini, Caceres, Lirola, Badelj, Duncan, Ribery, Chiesa, Vlahovic Cagliari: Cragno, Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis, Nandez, Birsa, Nainggolan, Rog, Mattiello, Joao Pedro, Simeone Leggi su sportface

