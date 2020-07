Formazioni ufficiali Bologna-Sassuolo, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Bologna-Sassuolo, partita in programma per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Stadio Dall’Ara pronto a essere lo scenario di una sfida che di potrebbe definire come “della tranquillità”. Due squadre senza assilli di classifica, anche se entrambe potrebbero ambire a un finale in crescendo inserendosi in lotta per il settimo posto, è pure un derby emiliano e dunque ci si aspetta spettacolo. Calcio d’inizio fissato per le ore 21.45 di mercoledì 8 luglio, queste le scelte ufficiali di Mihajlovic e De Zerbi. Bologna: in attesa Sassuolo: in attesa Leggi su sportface

sportface2016 : Formazioni ufficiali #BrightonLiverpool, #PremierLeague 2019/2020 - SmorfiaDigitale : Serie A, formazioni ufficiali di Fiorentina-Cagliari: out Castrovilli, ok Ribery... - zazoomblog : Formazioni ufficiali Roma-Parma Serie A 2019-2020 - #Formazioni #ufficiali #Roma-Parma - Fantacalciok : Serie A, Roma – Parma: le formazioni ufficiali - UgoBaroni : RT @CorSport: ?? #GenoaNapoli LIVE: formazioni ufficiali, #Elmas gioca titolare ?? -