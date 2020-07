FORMAZIONI Roma Parma: Cristante in difesa, titolare Cornelius (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Roma Parma Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Parma, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/2020. Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko. Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Alves, Iacoponi, Pezzella; Kucka, Hernani, Barillà; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

