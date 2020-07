FORMAZIONI Genoa Napoli: c’è Mertens, Sanabria titolare (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Genoa Napoli Ecco gli schieramenti ufficiali di Genoa-Napoli, match valido per la 31ª giornata di Serie A 2019/2020. Genoa (3-5-2) – Perin; Goldaniga; Zapata, Masiello A.; Biraschi, Cassata, Schone, Behrami, Barreca; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola Napoli (4-3-3) – Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

