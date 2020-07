Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tutti senza mascherina, assembrati. Hanno fatto discutere le immagini circolate online e scattate in una discoteca di Alba Adriatica, durante una serata con ospite il dj e influencer Andrea Damante. Dopo le critiche, gli scatti sono stati rimossi e il locale è stato chiuso per cinque giorni.Come riporta la testata locale “Il Centro”, “erano presenti oltre duemila persone, perlopiù molto giovani, fra i 18 e i 22 anni”. Le foto sono state postate sui social dallo stesso dj, sorridente di fronte a una Folla che non sembra rispettare le norme anti contagio. I social puntano il dito contro Damante, gli organizzatori e i gestori del locale, accusati di negligenza. “Queste foto sono uno schiaffo in faccia ai ristoratori che lavorano con la metà dei coperti per rispettare la legge”, scrive un utente. Leggi su huffingtonpost

pierofassino : #7luglio1960 #ReggioEmilia polizia e carabinieri sparano sulla folla che protesta contro il governo Tambroni, monoc… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #1luglio 1963 John F. #Kennedy a Roma; per le strade la folla è entusiasta. #CondividiLaCultura… - lil_woffy_boi : RT @HuffPostItalia: Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude - Satryland59 : Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto, il locale chiude - emobranco : RT @HuffPostItalia: Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude -

Ultime Notizie dalla rete : Folla per Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude L'HuffPost Folla per Andrea Damante dj: violate le norme anti-covid. Lui posta le foto e il locale chiude

Dopo le critiche, gli scatti sono stati rimossi e il locale è stato chiuso per cinque giorni. Come riporta la testata ... Le foto sono state postate sui social dallo stesso dj, sorridente di fronte a ...

Letizia di Spagna e le figlie: una regina, l’erede e la cadetta. O tre sorelle (bellissime)?

Tre (bellissime) sorelle. O una regina, l’erede adolescente al trono di Spagna e la sorellina cadetta? Il dubbio è legittimo guardando le immagini che ritraggono re Felipe VI di Spagna con la moglie L ...

Dopo le critiche, gli scatti sono stati rimossi e il locale è stato chiuso per cinque giorni. Come riporta la testata ... Le foto sono state postate sui social dallo stesso dj, sorridente di fronte a ...Tre (bellissime) sorelle. O una regina, l’erede adolescente al trono di Spagna e la sorellina cadetta? Il dubbio è legittimo guardando le immagini che ritraggono re Felipe VI di Spagna con la moglie L ...