Folla in discoteca per la serata con Andrea Damante dj: lui pubblica le foto sui social e il locale è costretto a chiudere (Di mercoledì 8 luglio 2020) Oltre duemila ragazzi, tra i 18 e i 22 anni, tutti senza mascherina, assembrati, per partecipare alla serata con Andrea Damante in consolle. È quanto successo in una discoteca di Alba Adriatica che, dopo che sui social sono stati pubblicati alcuni scatti dell’evento ed è scoppiata la polemica, è stata costretta a chiudere, come riferisce Il Centro. È stato lo stesso Damante a pubblicare alcuni scatti su Instagram, innescando le polemiche: nelle immagini lo si vede sorridente mentre è intento a fare il dj. Di fronte a una Folla di giovanissimi che non rispettano le norme di sicurezza anti-Covid né il distanziamento. “Queste foto sono uno schiaffo in faccia ai ristoratori che lavorano con la metà dei coperti per rispettare la legge”, ha commentato un utente, ma in molti hanno puntato il dito contro Damante, gli ... Leggi su ilfattoquotidiano

