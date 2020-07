Flavio Montrucchio: “Stimo Paolo Bonolis, vorrei fare un percorso come il suo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Volto noto di Real Time Flavio Montrucchio nel tempo è riuscito a convincere il mondo della tv d’avere capacità d’intrattenimento apprezzabili. L’ex gieffino ha avuto la pazienza di crescere nello spettacolo senza sfruttare per forza la popolarità derivata dalla vittoria del reality più famoso della televisione. Oggi Flavio Montrucchio ha condotto più di un programma ed è alla guida di Primo Appuntamento un programma leggero ma ben fatto dove sconosciuti si incontrano per la prima volta sperando d’incontrare l’anima gemella. Recentemente l’ex gieffino ha rilasciato un’intervista al settimanale InTv a cui ha parlato sia della sua vita privata che quella professionale, ma ha voluto dichiarare anche tutta la sua stima per ... Leggi su quotidianpost

Affaritaliani : Flavio Montrucchio superstar: cala il tris nel prime time di Discovery - QuotidianPost : Flavio Montrucchio prosegue la sua ascesa sulle reti Discovery - blogtivvu : Flavio Montrucchio protagonista di Discovery: tre prime serate in arrivo - 361_magazine : Flavio Montrucchio è il volto di punta di Discovery @flaviomontrucch #FlavioMontrucchio #RealTime -