Flavio Montrucchio protagonista di Discovery: ben tre prime serate nella prossima stagione tv (Di mercoledì 8 luglio 2020) nella giornata di ieri si è svolta la presentazione dei palinsesti Discovery per la prossima stagione televisiva 2020-2021. Tante le novità, dall’addio al daytime di Amici all’arrivo di una nuova attesa stagione di Bake Off Italia con un quarto giudice molto amato. Tra i volti di punta del gruppo Discovery trova spazio anche il giovane... L'articolo Flavio Montrucchio protagonista di Discovery: ben tre prime serate nella prossima stagione tv proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

