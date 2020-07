Flavio Montrucchio conquista le reti Discovery: Bake Off e Primo appuntamento gli impegni futuri (Di mercoledì 8 luglio 2020) Flavio Montrucchio ha saputo conquistare il pubblico televisivo con la propria ironia e il proprio talento. Presto lo vedremo alle prese con le nuove edizioni di Bake Off e Primo appuntamento. Flavio Montrucchio alla conquista delle reti Discovery Montrucchio prosegue la sua ascesa sulle reti Discovery: uno dei volti di punta del gruppo condurrà tre prime serate. Ironico, talentuoso e mai sopra le righe, Flavio Montrucchio si conferma con uno dei volti più amati della famiglia di Bake Off Italia, ma anche re di cuori della televisione italiana. I suoi prossimi impegni: Nel prossimo dicembre lo vedremo alle prese con Junior Bake Off e Bake Off Italia; nel gennaio del 2021 sarà al timone 20 nuove inedite prime serate con Primo appuntamento. L'articolo Flavio Montrucchio conquista le reti Discovery: Bake Off e Primo appuntamento gli impegni futuri proviene da ... Leggi su velvetgossip

