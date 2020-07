Fiumicino, Montino: “Voli in arrivo ogni giorno da Paesi a rischio: serve una direttiva chiara per evitare un altro lockdown” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Il ministro della Salute, quella dei Trasporti e quello degli Esteri sapranno certamente che domani è previsto l’arrivo di altri due voli dal Qatar e di uno speciale dall’India”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “E sicuramente sapranno anche che ogni giorno, anche se siamo ben lontani dalla piena operatività dell’aeroporto – ricorda Montino -, sono previsti scali aerei da Paesi che hanno curve preoccupanti di contagio“. “Proprio per questo occorre una direttiva molto più chiara e più stringente per regolare efficacemente gli afflussi sul nostro paese – ribadisce il sindaco -. Non vorrei che la somma di tanti piccoli e medi episodi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

