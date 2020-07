Fiumicino, in arrivo volo dal Qatar con passeggeri dal Bangladesh. Montino: ‘Basta prese in giro’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Apprendo che alle 15 è previsto l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino di un volo con 130 persone a bordo provenienti dal Bangladesh ma che hanno fatto scalo in Qatar. Esattamente come avevamo previsto ieri, il problema della triangolazione non è risolto”. Li dichiara il sindaco Esterino Montino. “Un volo dal Bangladesh è stato diviso in due e metà dei passeggeri sbarcheranno a Milano – prosegue il sindaco -. Questa è una presa in giro su cui non intendiamo soprassedere”. “Pretendo dai ministeri competenti che impongano all’aereo di ritornare indietro senza fare scendere i passeggeri – chiede Montino -. Non è accettabile che si rischi di trasformare Fiumicino in un gigantesco focolaio”. “Abbiano il coraggio di prendere decisioni serie e nette e di portarle fino in fondo ... Leggi su ilcorrieredellacitta

