Firenze | 400 euro sui sedili e droga nascosta nell’auto Arrestato all’Isolotto

FIRENZE – Nella serata di ieri, 7 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino di origine marocchina di 28 anni che occultava 14 involucri di cocaina nel battitacco dell’auto. Erano da poco p ...

Stupefacente sorpresa, soldi sparsi e cocaina nell'utilitaria: arrestato 28enne

