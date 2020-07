Fiorentina, sindaco Nardella: «Stadio? Politica ok, ora i fatti» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il sindaco Dario Nardella ha fatto il punto della situazione in merito al nuovo Stadio della Fiorentina: le sue parole Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha parlato dello Stadio della Fiorentina: «Mi pare che ci sia una grande intesa bipartisan, è bello che lo Stadio Franchi metta d’accordo tutta la Politica quindi io a questo punto a nome di tutta la città di Firenze, come sindaco, rilancio in modo forte e convinto l’appello a tutte le forze politiche ad elaborare quella norma che stiamo aspettando per ristrutturare e valorizzare gli impianti sportivi storici come il Franchi». «I tifosi sanno bene che per me lo Stadio è un progetto importante. Mi fa piacere che questa lettera sia stata indirizzata a tutti perché sullo Stadio o facciamo un gioco di squadra e troviamo insieme una soluzione oppure rischiamo di far fallire ... Leggi su calcionews24

