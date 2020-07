Fiorentina, Pradé: “Ribery è felice qui. Si pensa a tutto tranne che al mercato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Ribery è felicissimo a Firenze, è una cosa che fa male ed è capitata anche a me. Ma si guarda avanti, è contento dei tifosi e della città”. Queste le dichiarazioni del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradé prima della sfida tra i viola e il Cagliari nella trentunesima giornata di Serie A in merito al furto subito da Franck Ribery negli scorsi giorni. “Noi abbiamo tanti giocatori forti – spiega Pradé a Sky Sport – ma bisogna dimostrarlo sul campo. Io sono contento, sono convinto che il tempo li farà diventare uomini. In questo momento si pensa a tutto tranne che al mercato, poi si vedrà. Ora il mio lavoro principale è gestire questa situazione difficile. Noi siamo una società ambiziosa”. Leggi su sportface

