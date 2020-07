Fiorentina, l’ex Frey: “Ribery mi ha detto che vuole restare” (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Franck ama Firenze e non ha mai pensato di voler andare via. Parlo a nome suo perché ci siamo sentiti stamani. Si è un po’ isolato in questi giorni, ma ci tiene a precisare che non ha mai detto di voler andare via. Ha solo detto che prenderà le decisioni per proteggere la sua famiglia”. Sebastian Frey, ai microfoni di Radio Toscana, tranquillizza i tifosi della Fiorentina sulle intenzioni di Franck Ribery, che nei giorni scorsi aveva affermato di valutare il suo futuro in seguito a un furto subito nella sua abitazione a Firenze. “Anche a me è successo un fatto del genere a Nizza e la mia prima reazione è stata ‘vendo casa, me ne vado’ perché si pensa subito alla famiglia – ha poi raccontato Frey -. Poi pensi per prima ... Leggi su sportface

