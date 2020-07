Fiorentina, Frey svela le intenzioni di Ribery dopo il furto: “ho parlato con lui, ha le idee abbastanza chiare” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il furto subito da Franck Ribery nei giorni scorsi ha scosso e non poco il giocatore francese, spingendolo a sfogarsi in maniera plateale sui social. Le parole dell’ex Bayern però non sono piaciute ai tifosi della Fiorentina, in particolare agli ultras, che hanno invitato l’attaccante a sciacquarsi la bocca prima di parlare di Firenze. Gabriele Maltinti/Getty ImagesSul caso è intervenuto Sebastien Frey, rivelando ai microfoni di Radio Toscana di aver parlato con Ribery: “Franck ama Firenze e non ha mai pensato di voler andare via. Parlo a nome suo perché ci siamo sentiti stamani. Si è un po’ isolato in questi giorni, ma ci tiene a precisare che non ha mai detto di voler andare via. Ha solo detto che prenderà le decisioni per proteggere la sua famiglia. Mi ha detto di ribadire che lui ama Firenze, rispetta la Fiorentina e ... Leggi su sportfair

