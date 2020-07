Fiorentina-Cagliari, ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fiorentina (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Lirola; Chiesa, Ribery, Vlahovic. Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Klavan, Mattiello; Lykogiannis, Rog, Nainggolan, Nandez, Birsa; Joao Pedro, Simeone. Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Leggi su 90min

