Fiorentina-Cagliari oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Fiorentina-Cagliari sarà visibile oggi in tv, di seguito l'orario e come vederla in diretta streaming. Al Franchi va in scena una sfida molto delicata nella trentunesima giornata di Serie A 2019/2020 che mette di fronte i viola a caccia di ulteriori punti salvezza e i sardi che ormai si ritrovano a non avere particolari obiettivi in campionato. Fischio d'inizio alle ore 19.30 di mercoledì 8 luglio, diretta tv su Sky Sport e streaming su Sky Go.

