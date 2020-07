Fiorentina-Cagliari, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allo stadio “Artemio Franchi”, Fiorentina-Cagliari si sfidano nella partita valida per il 31° turno in Serie A: le probabili formazioni del match Fiorentina-Cagliari sono pronte a darsi battaglia nel match valido per il 31° turno di Serie A. La Viola viene da una significativa vittoria in casa del Parma e vuole ripetersi. I sardi hanno subito la sconfitta per opera dell’Atalanta, un osso duro per tutti. Walter Zenga deve fare i conti con l’infermeria piena e conferma il modulo delle ultime uscite. Iachini può contare sul recupero di Ribery, ma il francese dovrebbe partire dalla panchina a causa della botta alla caviglia rimediata nella scorsa partita. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 19.30, in diretta sui canali Sky Sport. Le probabili formazioni di ... Leggi su zon

