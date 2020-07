Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina e Cagliari, per la gara in programma alle 19:30 al “Franchi”. Queste le scelte dei due tecnici. Fiorentina (3-4-3): Dragowski; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Venuti, Duncan, Badelj, Lirola; Chiesa, Vlahovic, Ribery. All. Iachini Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Klavan, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Rog, Nainggolan; Birsa; Joao Pedro, Simeone. All. Zenga Foto: Fiorentina L'articolo Fiorentina-Cagliari, le formazioni ufficiali proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

