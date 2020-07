Fiorentina Cagliari 0-0 LIVE: gara in equilibrio al Franchi (Di mercoledì 8 luglio 2020) Allo Stadio Franchi, la 31ª giornata di Serie A 2019/20 tra Fiorentina e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Franchi”, Fiorentina e Cagliari si affrontano nel match valido per la 31ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Cagliari 0-0 MOVIOLA 15′ Conclusione Fiorentina – Chiesa calcia da lontano, pallone debole e centrale che Cragno abbranca in facile presa 5′ Annullato un gol al Cagliari – Simeone si invola da solo e buca Dragowski in diagonale. Manganiello si consulta a lungo col Var e annulla per fuorigioco 2′ Nainggolan vicino al gol – Rasoiata del Ninja ... Leggi su calcionews24

