"Finita a schiaffi". Antonella Elia e Pietro Delle Piane, falò-disgrazia a Temptation. Bisciglia sconcertato, tutto in onda (Di mercoledì 8 luglio 2020) Indiscrezione da brividi alla vigilai della seconda puntata di Temptation Island: la situazione tra Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, con la valletta che avrebbe preso a schiaffi l'uomo durante il falò di confronto, davanti a un esterrefatto Filippo Bisciglia. Mentre le riprese sono ancora in corso, insomma, all'Is Morus Relais in Sardegna sarebbe successo di tutto. A rivelarlo sui social è stato l'influencer Amedeo Venza: a non andare giù alla Elia l'atteggiamento un po' "farfallone" di Delle Piane con le belle tentatrici del villaggio. Giovedì sera, su Canale 5, la messa in onda della seconda puntata consegnerà ai telespettatori la tanto attesa "prova-video". Leggi su liberoquotidiano

La risposta a questa domanda rende necessaria una preliminare distinzione tra due reati previsti dal nostro codice penale, tra i delitti contro la famiglia: il reato di abuso dei mezzi correttivi e il ...

