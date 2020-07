Finanza di Padova, frode per oltre 433 milioni di euro: nel mirino due persone del napoletano (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiPadova – Da stamani, oltre 100 militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Padova e di altri Reparti del Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, stanno dando esecuzione a 20 perquisizioni personali e locali nelle province di Padova, Milano, Lodi, Verona, Roma, Terni, Napoli e Caserta, nonché alla notifica di un provvedimento di custodia cautelare emesso nei confronti di 4 individui a capo di una associazione per delinquere dedita alle frodi fiscali nel campo della commercializzazione di carburante per autotrazione. Nel mirino delle Fiamme Gialle sono finiti due imprenditori Padovani operanti nel veronese e due soggetti attivi nell’hinterland di Napoli, nonché altri 12 soggetti a vario titolo coinvolti nella frode. Attraverso la gestione di 13 imprese “filtro” e ... Leggi su anteprima24

