Festival di Castrocaro 2020: tutto sulla 63esima edizione (Di mercoledì 8 luglio 2020) tutto pronto per la finalissima del Festival di Castrocaro 2020, manifestazione canora che annualmente si celebra in quel di Castrocaro Terme e Terra del Sole in provincia di Forlì-Cesena, in Emilia Romagna. A tirare le fila dello spettacolo, per il secondo anno di seguito, ci sarà nuovamente Stefano De Martino, recentemente nell’occhio del ciclone del gossip dopo la rottura da Belén Rodriguez, compagna con la quale proprio lo scorso anno aveva diviso il palco. Che cos’è il Festival di Castrocaro? Si iniziano a scaldare i motori di quella che sarà la 63esima edizione del Festival di Castrocaro, presentato da Arcobaleno Tre in collaborazione con lo ... Leggi su thesocialpost

infoitcultura : Festival di Castrocaro, conduce Stefano De Martino: ecco gli 8 finalisti - fabiofabbretti : Festival di Castrocaro 2020: finale su Rai 2 con Stefano De Martino. Ecco i finalisti #Castrocaro2020… - Alessan60037296 : @stephsmarie @Magic_Charly @HSilviaconsta Ma la D’Urso per quanto possa non piacere è una che sa condurre pure senz… - morena_faenza : Via @Corriere Stefano De Martino e Belén separati anche in tv: il Festival di Castrocaro lo condurrà solo lui (lei… - SMSNEWSOFFICIAL : Festival di #Castrocaro, la finale della 63esima edizione su Rai2 e Rai Radio 2 -