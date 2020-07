Festival di Castrocaro 2020: finale su Rai 2 con Stefano De Martino. Ecco i finalisti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Festival di Castrocaro 2020 Sarà di nuovo Stefano De Martino a condurre in diretta su Rai 2 la finale del Festival di Castrocaro, in programma giovedì 27 agosto 2020. Lo scorso anno approdò alla kermesse in coppia con Belen Rodriguez, con cui è oggi al centro di un curioso gossip che vuole l’argentina tradita dal ballerino con Alessia Marcuzzi. L’evento è prodotto anche quest’anno dalla ArcobalenoTre di Lucio Presta, la stessa che gestisce il management di De Martino. Uno scenario – conduttore assistito dalla casa di produzione del programma – in contrasto con la nuova policy Rai sul conflitto di interesse degli agenti-produttori. Le norme, però, ... Leggi su davidemaggio

MontiFrancy82 : Festival di #Castrocaro, la finale della 63esima edizione su Rai2 e Rai Radio 2 - NethipEdien2000 : RT @Corriere: De Martino e Belén separati anche in tv: lei rinuncia al Festival di Castrocaro - Italia_Notizie : Stefano De Martino e Belén separati anche in tv: il Festival di Castrocaro lo condurrà solo lui (lei ha rinunciato) - Corriere : De Martino e Belén separati anche in tv: lei rinuncia al Festival di Castrocaro - SMSNEWSOFFICIAL : Festival di Castrocaro, la finale della 63esima edizione su Rai2 e Rai Radio 2 -