Fernando Alonso, ufficiale il ritorno alla Renault: “Torno nella mia famiglia” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Renault ha annunciato il ritorno in Formula 1 di Fernando Alonso: l’asturiano correrà con la casa francese a partire dal 2021 Fernando Alonso tornerà ufficialmente a correre in Formula 1. Pochi minuti fa la Renault ha annunciato l’ingaggio ed il ritorno del pilota asturiano, a partire dal 2021. L’ufficialità era nell’aria e si attendeva soltanto il via libera definitivo, arrivato attraverso i canali social della Scuderia francese. Una serie di video dove sono stati mostrati il rumore della vettura guidata da Alonso, la sua voce nei team radio e poi la faccia, prima dell’annuncio ufficiale con comunicato allegato. OFFICIAL NEWS Fernando Alonso joins Renault DP World F1 Team Renault DP World F1 Team is pleased to confirm Fernando Alonso alongside Esteban Ocon in its driver line-up for the 2021 season. https://t.co/yjnnGHh8Yb ... Leggi su zon

SkySportF1 : FERNANDO ALONSO IS BACK! ?? Ufficiale l'accordo con la @RenaultF1Team: Fernando sarà al fianco di Esteban Ocon nel 2… - marcovarini : RT @TMW_radio: ?UFFICIALE? #Formula1, ufficiale l'arrivo in #RenaultF1 di Fernando #Alonso dal 2021. Il pilota spagnolo farà coppia con il… - Stitch_Chia : RT @itsbeetlesful: io Fernando Alonso ?? non essere interessanti al ricambio generazionale in F1 - salman10821 : RT @GiulyDuchessa: Fernando Alonso è ufficiale torna in #F1 2021 su @RenaultF1Team in coppia con #Ocon #FUnoAT #ALO - DaihatsuP5 : RT @SkySportF1: FERNANDO ALONSO IS BACK! ?? Ufficiale l'accordo con la @RenaultF1Team: Fernando sarà al fianco di Esteban Ocon nel 2021! #Sk… -