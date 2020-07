Fedez sostiene Calenda contro il Codacons: “Tutti i politici muovano il c**o” (Di mercoledì 8 luglio 2020) In una serie di video pubblicati nelle stories di Instagram Fedez sostiene Calenda contro il Codacons. Il leader di Azione nonché ex ministro dello Sviluppo Economico, infatti, ha pubblicato un video in cui si rivolge direttamente all'Associazione dei Consumatori di Carlo Rienzi alcune domande su alcuni punti che lui indica come "zone d'ombra". Dobbiamo ricordare che Fedez è attore della battaglia legale aperta proprio dal Codacons contro il rapper dal momento in cui Federico Lucia e sua moglie Chiara Ferragni hanno effettuato una donazione a favore del San Raffaele di Milano durante l'emergenza COVID-19. I Ferragnez, querelati dall'associazione, hanno ricevuto anche una notifica di atti giudiziari. La presa di posizione di Calenda ha dunque dato speranza a Fedez, che nel leader di Azione vede l'unico politico che si occupa del Codacons e che si interroga su ... Leggi su optimagazine

“Molte zone d’ombra, alle quali il Codacons dovrebbe rispondere pubblicamente se vuole essere fedele al principio di trasparenza, non solo che promette ma che minaccia di far rispettare”. Lo ha detto ...

