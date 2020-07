“Faccia da ***!”. Pierluigi Diaco rosso di rabbia sui social. L’attacco contro il politico è tremendo: la guerra è aperta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ancora una volta Pierluigi Diaco protagonista dei pomeriggi italiani, il conduttore non ha scelto però lo studio di ‘Io e te’ per far parlare di sé, piuttosto i social. Twitter per la precisione, dove è stato protagonista di un botta e risposta con Mario Adinolfi, fondatore del movimento: popolo della famiglia. Nel dettaglio Pierluigi Diaco ha postato lo screenshot di un messaggio privato di Adinolfi a uno dei suoi autori, in cui si auto proponeva come ospite alla sua trasmissione per promuovere il suo libro. Tra Pierluigi Diaco e Adinolfi non corre buon sangue: già in passato i due avevano polemizzato, ma lo scontro di oggi è parecchio duro. “Ecco l’ipocrisia con la I maiuscola – scrive ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : #Salvini: Se c'è un ministro, come #Azzolina, che non sa gestire un tema delicato come l'istruzione e la formazione… - FBiasin : Dopo aver studiato il regolamento, dopo averlo rivisto, aggiustato, corretto e certificato attraverso una mezza doz… - simonebaldelli : Io in questa battaglia ci ho creduto da subito e l'ho fatta orgogliosamente in Parlamento. Vedere #IoVotoNO al terz… - _MyGreenHeaven_ : Talmente senza talento e seguito solo per la sua bella faccia che persino una app dove si sente semplicemente la sua voce è andata in tilt. - 97Francesco16 : RT @realUmbertoLM: Clandestino tira sasso in faccia a donna bianca: “non generalizziamo”. Italiano tira uovo contro atleta nera: “razzism… -