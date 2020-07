Fabbri come Abisso: “Per me è spalla”. Negato rigore clamoroso al Parma (VIDEO) (Di giovedì 9 luglio 2020) “Per me è spalla, non è rigore”. Chissà cosa deve essere passato in testa a Michael Fabbri, o meglio davanti agli occhi, per arrivare a questa scellerata conclusione. Nel primo tempo viene richiamato al Var per fallo di Cristante su Cornelius e il fischietto di Ravenna ha concesso calcio di rigore. Nel secondo, sul punteggio di 2-1, Mancini allarga il braccio dà un colpo alla palla, anche qui Fabbri non fischia e viene nuovamente richiamato al Var: rivede attentamente l’azione ma decide di non darlo. Una scelta davvero incomprensibile che sembra ricalcare esattamente quella che fece Abisso al minuto cento di un Fiorentina-Inter finita 3-3 con D’Ambrosio che prese la palla con il petto e l’arbitro fischiò ugualmente rigore. ... Leggi su sportface

geniosportivo : @SerieA @OfficialASRoma Vergogna!!! Fabbri nn ha fischiato un rigore solare!!! Ma come si fa a nn fischiare un rigo… - DiBellaAle : RT @sportface2016: #RomaParma, #Fabbri come #Abisso: errore clamoroso anche davanti al #Var VIDEO - rossonero_94 : Tranquillo Fabbri, tanto l’anatomia è un po’ come cazzo ti pare - chennenno1957 : @90minutoRai Fabbri è un esaltato che vuol decidere tutto lui, oggi come in lazio-fiorenntina. Deve essere cacciato - FABlOTRP2punto0 : RT @sportface2016: #RomaParma, #Fabbri come #Abisso: errore clamoroso anche davanti al #Var VIDEO -