F1 | GP Stiria 2020 | orario e tv della conferenza piloti di giovedì 9 luglio

La Formula 1 volta pagina e comincia il secondo capitolo del Mondiale senza però cambiar sede. Sarà ancora il Red Bull Ring di Spielberg il tracciato dove andrà in scena la seconda tappa del campionato, il Gran Premio di Stiria. La seconda race week austriaca comincerà venerdì ma già nella giornata di giovedì 9 luglio il paddock vedrà team e piloti protagonisti nella consueta conferenza della vigilia. Dalle ore 14:00, con 20 minuti di distanza, tutti i dieci team faranno parlare i venti piloti nella conferenza stampa alle ore 17:20. L'evento verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili anche in streaming attraverso Sky Go e Now Tv per gli utenti abbonati al pacchetto

