‘F1 2020’, speciale novità per i gamers di tutto il mondo: c’è una versione Deluxe dedicata a Schumacher (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli appassionati di videogame avranno un’occasione speciale con ‘F1 2020‘, in uscita in concomitanza con i 70 anni della Formula 1 e disponibile per PlayStation 4, Xbox One e per Windows PC. I gamers infatti potranno utilizzare Michael Schumacher nell’edizione Deluxe, dedicata proprio al Kaiser come dimostra la sua immagine sulla copertina. Una decisione presa appositamente da Codemaster, marchio inglese produttore del gioco fin dal 2009. In questa particolare versione Deluxe, i giocatori potranno scendere in pista con una delle quattro monoposto che hanno segnato la carriera di Michael Schumacher: la Jordan 191 del 1991 con cui esordì in Formula 1, le Benetton B194 e B195 al volante delle quali vinse i primi due titoli e infine la Ferrari F1-2000 con cui conquistò il primo Mondiale con la Ferrari. Oltre a questo, i giocatori potranno infine ... Leggi su sportfair

