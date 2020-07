Everton, Ancelotti: “Europa League? Abbiamo ancora una possibilità, dobbiamo provarci” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Premier League 2019/2020 si sta avviando verso la conclusione ma, a cinque giornate dal termine, ci sono ancora molti verdetti da emettere, su tutti quello relativo alle squadre qualificate alla prossima edizione delle Coppe Europee. In corsa per un posto in Europa League c’è anche l’Everton, anche se la strada è incredibilmente in salita, ma il tecnico Carlo Ancelotti non si dà per vinto: “Abbiamo ancora una possibilità. Sara’ davvero importante vincere le tre partite casalinghe che ci restano”. Dopo la sconfitta di lunedì contro il Tottenham, i Toffies domani affronteranno l’impegno casalingo contro il Southampton: “Giocare in Europa League sarebbe davvero importante per ... Leggi su sportface

sportface2016 : #PremierLeague | #Everton, il tecnico Carlo #Ancelotti suona la carica alla vigilia del match contro il #Southampton - passionemaglie : ?? Tante novità per l'@Everton 2020-21, sulle maglie esordiscono @hummel1923 e uno sponsor che in Italia difficilmen… - infoitsport : Mourinho batte Ancelotti, il Tottenham stacca l'Everton: 1-0, decide un'autorete - Arsenal_Argento : @ReyEtooFCB @HinchaDeLewin @Guardiolista4 Jajsjsjs pero si el everton ya era conocido antes de Ancelotti, que cosas tengo que leer. - infoitsport : Premier: Tottenham-Everton 1-0, Mourinho batte Ancelotti e crede nell'Europa. Tensione Lloris-Son -