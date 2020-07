Eutanasia, Marco Cappato al processo Trentini: “Da 7 anni aspettiamo che il Parlamento si pronunci. Nostra disobbedienza continua” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si terrà il 27 luglio alle ore 12 l’ultima tappa del processo a Massa contro i due “disobbedienti civili” Marco Cappato e Mina Welby, per l’aiuto al suicidio offerto a Davide Trentini, 53 enne, da 30 malato di sclerosi multipla, che nell’aprile del 2017 decise di metter fine alle insopportabili sofferenze in Svizzera, dove ricorse al suicidio assistito. Nell’occasione, Mina Welby fornì aiuto per completare la documentazione necessaria accompagnandolo poi fisicamente, mentre Marco Cappato lo sostenne economicamente, raccogliendo i soldi che gli mancavano attraverso l’associazione Soccorso Civile di cui fanno parte entrambi insieme a Gustavo Fraticelli. Il giorno successivo il decesso di Davide, Mina Welby e Marco ... Leggi su ilfattoquotidiano

Si terrà il 27 luglio alle ore 12:00 l'ultima tappa del processo a Massa contro i due “disobbedienti civili” Marco Cappato e Mina Welby, per l’aiuto al suicidio offerto a Davide Trentini, 53 enne, da ...

Quei malati senza più speranza che chiedono una fine con dignità

dopo il processo a Marco Cappato. Sono 75 gli italiani che nei primi mesi del 2020 si sono rivolti all’associazione Luca Coscioni per avere informazioni su come andare in Svizzera, 900 dal 2015.

dopo il processo a Marco Cappato. Sono 75 gli italiani che nei primi mesi del 2020 si sono rivolti all'associazione Luca Coscioni per avere informazioni su come andare in Svizzera, 900 dal 2015.