Europa debole su timori Covid. A Milano Banca Generali sotto osservazione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli investitori temono nuove restrizioni, con conseguenze dannose sull'economia. Sul Ftse Mib pochi i titoli in rialzo, bene Pirelli e Atlantia, in coda anche Cnh Industrial. Spread in calo verso 160 punti. Si rafforza il dollaro, giù il petrolio

Ultime Notizie dalla rete : Europa debole Borsa: Europa debole con dati Ue e futures Usa, Milano tiene ANSA Nuova Europa Per non sprecare i fondi del Mes e del Recovery fund (di M. Bordignon e G. Turati)

(a cura di Massimo Bordignon, docente di Scienza delle finanze Unicatt Milano, membro dello European Fiscal Board; e di Gilberto Turati, docente di Scienze della finanza Unicatt Roma) Il virus e le po ...

Borsa: Milano tenta ripartenza (+0,2%), Europa resta debole

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 lug - Piazza Affari, dopo un avvio in rosso, cerca di risollevare la testa, portandosi in territorio positivo. I guadagni sono comunque molto modesti, segno ...

